به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: احتمال ناپایداری موقت جوی در برخی نقاط در غرب تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

وی گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و هوا در طول روز همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: امروز دریا نسبتا آرام و شرایط برای رفت وآمد دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.

سی سی پور گفت: ساعات صبح تا ظهر با گذر ابر، احتمال بارش پراکنده باران در برخی مناطق در غرب تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

وی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسانات دمایی تغییر ۱ تا ۲ درجه دارد.