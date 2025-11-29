تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی هشتم آذر به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی هشتم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز شنبه هشتم آذر ۱۴۰۴، هشتم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و بیست و نهم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۴ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۴ دقیقه است.

اذان صبح فردا یکشنبه نهم آذر ساعت ۵ و ۳۲ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۵۵ دقیقه ثبت شده است.