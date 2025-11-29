یزد به عنوان دبیر دو کمیته گردشگری و فرهنگی و همچنین محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران آسیایی انتخاب شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرداریزد گفت: در یازدهمین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی که در تهران برگزار شد، عضویت شهر میراث جهانی یزد در این مجمع به تصویب همه اعضا رسید.

ابوالقاسم محی الدینی افزود: همچنین در رای گیری برای انتخاب روسا و اعضای اجرایی کمیته‌های این مجمع، یزد به عنوان دبیر دو کمیته گردشگری و فرهنگی و همچنین محیط زیست و خدمات شهری انتخاب شد. ریاست این کمیته‌ها به ترتیب به شهر‌های خرم آباد و آنکارا رسید.

لازم به ذکر است؛ در این رویداد که با حضور شهرداران و مدیران شهری داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از ۶ تا ۸ آذر در ساختمان بلدیه برگزار می‌شود، بیش از ۱۰۰ مهمان از شهر‌های داخلی، کشور‌های تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، هند، ترکیه، عراق، روسیه، قطر و سنگال و همچنین سازمان‌های بین‌المللی شهری از جمله اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، اتحادیه شهر‌های بریکس پلاس و آیزوکارپ حضور دارند.