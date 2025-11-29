

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه بوداغی در ابتدا با اشاره به شرایط ویژه مسابقات باشگاهی گفت: در جریان هستید که مسابقات جام باشگاه‌های آسیا برای نماینده کشورمان بسیار فشرده و حساس بود. از مدت‌ها قبل خانم جعفری، سرمربی تیم ملی، اعلام کرده بودند که در این فیفا دی از بازیکنان تیم بم استفاده نمی‌کنیم؛ چون این بازیکنان درگیر رقابت‌های آسیایی هستند و با توجه به فشار بازی‌ها، امکان حضورشان در اردو فراهم نبود. این موضوع از ابتدا کاملاً مشخص و هماهنگ شده بود.

بوداغی درباره وضعیت لیگ داخلی نیز افزود:لیگ برتر بانوان در تعطیلات نیم‌فصل است و این فاصله زمانی روی آمادگی بازیکنان تأثیر می‌گذارد. با اینکه اسامی دعوت‌شده از طرف سرمربی اعلام شد، اما برخی باشگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند و بازیکنان نتوانستند به اردو ملحق شوند. در نتیجه ما ناچار شدیم با ترکیبی متفاوت وارد مرحله آماده‌سازی شویم.

او ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها، تلاش کردیم بهترین تصمیم را بگیریم. بر همین اساس، از میان سایر باشگاه‌ها بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای دعوت شدند. این بازیکنان شاید تجربه بین‌المللی کمتری داشته باشند، اما انرژی، انگیزه و ظرفیت بالایی دارند و حضورشان روح تازه‌ای به اردو بخشیده است.

مدیر تیم ملی سپس به تحلیل وضعیت حریف تدارکاتی تیم ملی پرداخت و گفت:تیم ازبکستان یکی از تیم‌های آماده و باتجربه در فوتبال بانوان آسیاست. آنها با ترکیب کامل و مهره‌های اصلی در مسابقات شرکت کرده‌اند و چندین بازی تدارکاتی پشت سر گذاشته‌اند. اگر به سابقه مسابقات نگاه کنیم، معمولاً تیمی بوده‌اند که با انسجام و هماهنگی بالا ما را تحت فشار قرار داده‌اند. این دیدار برای تیم ملی ایران اهمیت زیادی دارد. ما از برگزاری این بازی بسیار خوشحالیم. همین که می‌توانیم مقابل چنین تیمی قرار بگیریم، یک فرصت بزرگ برای تیم ملی است. این مسابقه کمک می‌کند تا کادرفنی بتواند عملکرد بازیکنان جدید را ارزیابی و برای ترکیب نهایی تصمیم‌گیری دقیق‌تری انجام دهد.

بوداغی در پایان گفت: امیدواریم امروز شاهد یک بازی خوب از سوی تیم ملی باشیم. هدف اصلی سرمربی این است که از دل همین مسابقات تدارکاتی، بازیکنان شایسته و مناسب را برای تیم ملی شناسایی کند. امیدواریم بازیکنان جوان بتوانند برابر تیم قدرتمند ازبکستان نمایش قابل قبولی داشته باشند و گامی مهم در مسیر تحقق اهداف فنی بردارند.