به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی با اعلام این خبر گفت: دیروز دشت ناز، قراخیل قائم‌شهر و جویبار با ۲۲ درجه گرم‌ترین و امروز صبح بلده با ۵ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودند.

وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده افزود: بررسی نقشه‌ها نشان می‌دهد امروز شنبه هشتم آذرماه جو استان پایدار و با افزایش تدریجی دما تا دوشنبه همراه است.

کارشناس هواشناسی از تغییر شرایط جوی از اواسط هفته خبر داد و گفت: دوشنبه شب در نیمه غربی استان افزایش ابر و احتمال بارندگی وجود دارد.

نوروزیان افزود: سه‌شنبه آسمان استان ابری و ارتفاعات مه‌آلود همراه با کاهش دما خواهد بود و بعدازظهر این روز شاهد رگبار پراکنده باران در غرب استان خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: چهارشنبه و پنجشنبه جو استان ابری و بارانی و در ارتفاعات بارش برف خواهیم داشت.

نوروزیان در پایان در مورد وضعیت دریا نیز هشدار داد: دریا امروز موج متوسط و نسبتاً مواج دارد و برای فعالیت‌های گردشگری و صیادی مناسب نیست.