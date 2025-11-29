پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی از افزایش تدریجی دما تا دوشنبه و سپس کاهش محسوس دما از سهشنبه همراه با بارش برف در ارتفاعات از روز چهارشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی با اعلام این خبر گفت: دیروز دشت ناز، قراخیل قائمشهر و جویبار با ۲۲ درجه گرمترین و امروز صبح بلده با ۵ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودند.
وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده افزود: بررسی نقشهها نشان میدهد امروز شنبه هشتم آذرماه جو استان پایدار و با افزایش تدریجی دما تا دوشنبه همراه است.
کارشناس هواشناسی از تغییر شرایط جوی از اواسط هفته خبر داد و گفت: دوشنبه شب در نیمه غربی استان افزایش ابر و احتمال بارندگی وجود دارد.
نوروزیان افزود: سهشنبه آسمان استان ابری و ارتفاعات مهآلود همراه با کاهش دما خواهد بود و بعدازظهر این روز شاهد رگبار پراکنده باران در غرب استان خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: چهارشنبه و پنجشنبه جو استان ابری و بارانی و در ارتفاعات بارش برف خواهیم داشت.
نوروزیان در پایان در مورد وضعیت دریا نیز هشدار داد: دریا امروز موج متوسط و نسبتاً مواج دارد و برای فعالیتهای گردشگری و صیادی مناسب نیست.