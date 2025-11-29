مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه ۱۳ هزار واحد مسکونی شهری در استان زنجان به مرحله انتخاب واحد رسیده‌اند، گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن توسط متقاضیان انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سعید شاهین‌فر با اشاره به اینکه متقاضی جهت تحویل واحد باید تقسیط تسهیلات بانکی را انجام دهد، افزود: تاکنون ۹ هزار و ۷۴۹ واحد به مرحله عقد قرارداد واگذاری رسیده و ۹ هزار و ۱۱ واحد نیز برای تقسیط به بانک معرفی شده‌اند.

شاهین فر گفت: تامین آب و فاضلاب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های سایت‌های نهضت ملی مسکن مطابق قانون جهش تولید مسکن برعهده دستگاه‌های خدمات رسان مرتبط است که همزمان با تکمیل واحد‌های مسکونی باید اجرا و به پایان برسد.

وی با اشاره به استمرار تحویل واحد‌های مسکونی به متقاضیان در استان، تاکید کرد: در صورت تامین منابع مالی پیش بینی می‌شود پروژه‌های انبوه سازی حمایتی مسکن، تا پایان ۱۴۰۵ به اتمام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه تمامی خدمات روبنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن نیز جانمایی شده است، افزود: تعدادی از آنها به مرحله اجرا رسیده و برخی نیز در شرف اجرا هستند.