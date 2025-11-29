

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هیات‌مدیره باشگاه الطلبه اعلام کرد، با علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی، برای هدایت این تیم قرارداد بسته است.

این سایت عراقی در ادامه نوشت: منصوریان یکی از چهره‌های برجسته فوتبال ایران است. او پیش‌تر هدایت تیم‌های پرطرفداری مانند استقلال تهران، فولاد خوزستان و نفت تهران را بر عهده داشته و همچنین به عنوان مربی اول و دستیار کارلوس کی‌روش، مربی پرتغالی، در کادر فنی تیم ملی ایران فعالیت کرده است. او همچنین هدایت تیم امید ایران را بر عهده داشته و به عنوان بازیکن ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ حضور داشته است.

منصوریان جایگزین طلال البلوشی قطری در تیم فوتبال الطلبه شد.