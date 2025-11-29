کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و هوا در طول روز همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود.

آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارمحلی، ۸ آذر

آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارمحلی، ۸ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در بیشتر نقاط استان جوی نسبتا آرام برقرار خواهد بود و شرایط برای تردد‌های دریایی نیز مساعد پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی ساعات احتمال ناپایداری موقت جوی در نقاط غرب تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

سی سی پور گفت: امروز دریا نسبتا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح تا ظهر با گذر ابر، احتمال بارش پراکنده باران در برخی مناطق در غرب تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی تغییر ۱ تا ۲ درجه خواهد داشت.