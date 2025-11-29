پخش زنده
ضرورت دارد همه دستگاهها از اکنون آمادگی اقدامات لازم را در برابر آبگرفتگیهای احتمالی به کار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل مدیریت بحران خوزستان از اعلام آمادهباش به همه دستگاههای خدماتی و عملیاتی برای مقابله با آبگرفتگیهای احتمالی، در پی هشدار هواشناسی استان خبر داد.
علی عبدالهی در جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان که در پی هشدار هواشناسی خوزستان مبنی بر ورود سامانه بارشی و رگباری شدید در روزهای آینده و به منظور هماهنگی و آمادگی دستگاههای خدماتی و عملیاتی برای دفع آبهای سطحی و مقابله با آبگرفتگیهای احتمالی برگزار شد، اظهار کرد: به همه شهرداران، دستگاههای اجرایی، عملیاتی و خدماتی سراسر استان خوزستان در زمان بارشهای اعلامشده از سوی هواشناسی، اعلام آمادهباش شده است.
وی افزود: ضرورت دارد همه دستگاهها از اکنون آمادگی و اقدامات لازم را برای مقابله با آبگرفتگیهای احتمالی به کار گیرند.
محمد سبزهزاری مدیرکل هواشناسی خوزستان هم از فعالیت سامانه بارشی بسیار قوی همراه با رگبار و بارشهای شدید به صورت نقطهای خبر داد و گفت: با این حجم بارشها احتمال آبگرفتگی سطح معابر و خیابانها بسیار زیاد است.
وی افزود: در مدت چهار هفته به صورت پی در پی، سامانههای بارشی بسیار خوبی در استان خوزستان خواهیم داشت.