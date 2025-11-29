همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، همایش با شکوه پیشکسوتان و ایثارگران این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با حضور پیشکسوتان رزمندگان، ایثارگران همراه بود، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه، با گرامیداشت خاطره شهیدان و تبریک هفته بسیج، به اهمیت این گردهمایی پرداخت.

سرهنگ ابرقویی، ایجاد و تحکیم همدلی و وفاق بین رزمندگان و ایثارگران را به عنوان یکی از اهداف اصلی این همایش عنوان کرد و افزود: ترویج و تبلیغ ارزش‌های والای دفاع مقدس و نهادینه کردن این فرهنگ در بین نسل جوان، از دیگر اهداف این گردهمایی است.

وی بیان کرد: این مراسم، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند شهدا و پیروی از مکتب سرخ حسینی (ع) و سبز شهدا است.