سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از وقوع حادثه آتشسوزی گسترده یک ساختمان اقامتی در خیابان سعدی پایینتر از خیابان امیرکبیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی در توضیح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۲:۳۳ بامداد امروز حادثه آتشسوزی در انبار کالا واقع در یک ساختمان اقامتی، تجاری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی همراه با تجهیزات کامل، از جمله خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب، به محل اعزام شدند.
به گفته ملکی، آتشنشانان تنها در مدت پنج دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند که آتشسوزی در یکی از واحدهای انبار واقع در طبقه همکف و اول ساختمان پنجطبقهای رخ داده که بخش اقامتی آن به عنوان مهمانپذیر و مسافرخانه مورد استفاده بوده است.
وی افزود: واحدی حدود ۲۰ متر که محل نگهداری لوازم برقی و قطعات و کابلهای کامپیوتری بود کاملاً شعلهور شده و دود بسیار غلیظ و خطرناک حاصل از سوختن این مواد به طبقات بالایی رسیده بود. بخشی از آتش نیز به یکی از واحدهای طبقه فوقانی سرایت کرده و در آستانه شعلهوری کامل و گسترش به واحدهای مجاور قرار داشت.
به گفته سخنگوی آتشنشانی، در شرایطی که برخی از واحدها بسته بوده، نیروهای عملیاتی با استفاده از ابزارهایی همچون سنگفرز اقدام به بازگشایی درها کردند تا از عدم حضور افراد و نیز جلوگیری از گسترش آتش اطمینان حاصل کنند.
ملکی ادامه داد: بهطور همزمان گروههای نجات نیز وارد عمل شده و حدود ۷۰ نفر از ساکنان و مسافران که اغلب مرد بودند را از طبقات بالایی به فضای باز و محل امن منتقل کردند. تمامی افراد توسط عوامل اورژانس در محل پایش شدند و خوشبختانه مورد فوتی یا مصدومیت شدید گزارش نشد.
سخنگوی آتشنشانی با اشاره به نبود هرگونه تجهیزات ایمنی در این ساختمان افزود: متأسفانه این ساختمان فاقد سیستم اعلام و اطفای حریق بوده و در حالی فعالیت اقامتی داشته که واحدهایی از طبقات پایین آن به عنوان انبار کالا استفاده میشده است. نگهداری حجم زیادی از اقلام قابل اشتعال آن هم زیر واحدهای اقامتی، ریسک حادثه را به شدت بالا میبرد.
ملکی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه با تلاش آتشنشانان در ساعت ۴:۵۵ بامداد کاملاً مهار شد و از گسترش آن به اطراف جلوگیری به عمل آمد؛ اما همیشه چنین خوششانسی وجود ندارد و در حوادث مشابه سابق شاهد تلفات جانی بودهایم. لازم است مسئولان اینگونه اماکن حتماً نسبت به تأمین ایمنی اولیه و استانداردسازی شرایط ساختمان اقدام کنند تا از بروز فجایع احتمالی جلوگیری شود.