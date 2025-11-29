برخی واحدهای قصابی در منطقه مادوان شهر یاسوج که اقدام به کشتار غیر مجاز دام کرده بودند، شناسایی و با دستور قضایی تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد گفت: در بازدید شبانه ماموران و کارشناسان دامپزشکی برخی واحد‌های عرضه گوشت به دلیل کشف و ضبط لاشه دام کشتار شده در خارج از کشتارگاه دام و همچنین رعایت نکردن موازین شرعی و بهداشتی تعطیل و محموله غیر بهداشتی معدوم شد.

منوچهر آشتیانی مقدم، افزود: کشتار غیر مجاز دام در خارج از محیط کشتارگاه و بدون نظارت بازرسان دامپزشکی مستقر در کشتارگاه طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: بازرسان اداره دامپزشکی با واحد‌های متخلفی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام و نسبت به عرضه آن اقدام می‌کنند طبق قوانین و از طریق مراجع قضایی برخورد می‌کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از بازداشت متخلفان توسط مقام قضایی تا بررسی نهایی به پرونده قضایی آنان خبر داد و گفت: شهروندان در زمان خریداری فرآورده‌های خام دامی به لیبل زمان تولید، مصرف و نحوه نگهداری آن توجه کنند و از محل‌های مورد تایید اداره دامپزشکی فرآورده خام دامی خود را خریداری کنند.