سرشماری پاییزی منطقه حفاظتشده کرکس با استفاده از روشهای میدانی و مشاهده مستقیم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز محیطبانان، همیاران و سمنهای محیط زیستی جمعیت گونههای مختلف را در منطقه حفاظت شده کرکس ثبت کردند.
سرپرست فرمانداری شهرستان نطنز گفت: منطقه حفاظتشده کرکس نه فقط یک زیستبوم ارزشمند و منحصربهفرد است، بلکه بخش جداییناپذیر از فرهنگ و هویت مردم شهرستان نطنز به شمار میرود.
محمد کیهانی افزود: این منطقه یک میراث زنده است و حفاظت از آن نیازمند همکاری همهجانبه مردم، مسئولان و دوستداران محیطزیست است.
داریوش گلعلیزاده، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان هم با اشاره به اهمیت تنوع زیستی این منطقه گفت: حفاظت از این زیستگاه ارزشمند در اولویت برنامههای محیطزیست استان است و نتایج سرشماری جدید، مسیر برنامهریزیهای آینده را روشنتر میکند.
منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبیترین منطقه کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد.
بر اساس مطالعات، تعداد ۱۳ گونه پستاندار، ۶۲ گونه پرنده، ۱۲ گونه خزنده و یک گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده است. " کل و بز" و " گراز" از گونههای شاخص این منطقه میباشند. از گونههای جانوری دیگر این منطقه میتوان پلنگ، گربه پالاس، گربه وحشی، گرگ، کفتار، شغال، روباه، کل و بز، قوچ و میش، انواع جوندگان و خزندگان، انواع پرندگان بخصوص کبک، تیهو، بلدرچین، انواع چکچک و چکاوک، شاهین، عقاب طلائی، انواع سارگپه، قرقی، هما، پیغو، و بحری را نام برد.
منطقه حفاظتشده کرکس با چشم اندازهای طبیعی کمنظیر، تنوع زیستی غنی یکی از مهمترین سرمایههای طبیعی و زیست محیطی کشور به شمار میآید.