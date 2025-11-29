

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس دانشگاه مازندران در بازدید از چند طرح نیمه کاره دانشگاه مازندران گفت: با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی دولت برای چند طرح زیرساختی دانشگاه مازندران روند ساخت خوابگاه متاهلان دانشگاه مازندران در بابلسر شتاب می‌گیرد.

ابراهیم صالحی عمران تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی را یکی از ضرورت‌های مهم و مورد تاکید دولت دانست و افزود: ساخت خوابگاه متاهلان، سالن ورزشی خوابگاه دختران، تاسیسات خوابگاه حضرت زینب (س)، دانشکده مهندسی و فناوری، بوفه، روشنایی معابر و پیاده‌راه پردیس از جمله طرح‌هایی نیمه کاره در این دانشگاه محسوب می‌شود

او با بیان اینکه برای تکمیل و افتتاح این طرح‌ها اعتبار جدید تخصیص می‌یابد، ادامه داد: این طرح‌ها بنا بر اولویت‌ها تعیین شده تکمیل و افتتاح می‌شود.

رئیس دانشگاه مازندران گفت: برای تکمیل این طرح‌ها از ظرفیت خیران که همواره کمک کار دانشگاه مازندران هستند نیز استفاده می‌شود.





دانشگاه مازندران ۱۳ دانشکده و حدود ۱۲ هزار دانشجو دارد که ۶۲ درصد بومی و ۳۸ درصد غیر بومی هستند.