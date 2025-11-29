\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u00ab\u06af\u0644 \u067e\u0627\u0645\u0686\u0627\u0644\u00bb\u060c \u00ab\u0628\u0646\u0641\u0634\u0647 \u06af\u0644\u00bb \u0648 \u00ab\u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627 \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u00bb\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0645\u0634\u0647\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a.\n