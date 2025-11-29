پخش زنده
امیرحسین بانکی پورفرد: صف وام فرزندآوری تا بهمنماه صفر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس با بیان اینکه در نشست مشترک مجلس و بانک مرکزی، بانک مرکزی متعهد به پرداخت تسهیلات وام فرزندآوری به همه متقاضیان شد و هیچ کس در نوبت این وام منتظر نماند،گفت: با تخصیص بودجه مصوب مجلس و موافقت بانک مرکزی، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع باقیمانده به تسهیلات فرزندآوری اختصاص مییابد. این تخصیص امکان میدهد تا دهه فجر، نه تنها صف فعلی متقاضیان تسهیلات فرزندآوری صفر شود، بلکه درخواستهای جدید نیز پوشش داده شود.
امیرحسین بانکی پورفرد افزود: بانکها اعلام کرده بودند که بازپرداخت کارت اعتباری هفتساله است، در حالی که طبق قانون جوانی جمعیت و قانون بودجه، بازپرداخت تسهیلات ازدواج دهساله است. تأکید شد که تنها در صورت دهساله بودن این کارت اعتباری، امکان اجرای آن وجود دارد و نمیتوان آن را به هفت سال کاهش داد، زیرا این امر در قانون و بودجه تصریح شده است.