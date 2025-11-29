به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور گفت: در سال زراعی جاری، ۱۱ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت اول برنج اختصاص یافته که از این سطح، ۵۲ هزار و ۸۰۰ تن شلتوک تولید شده است.

وی افزود: برداشت محصول در ۹۹ درصد مزارع به صورت مکانیزه انجام شده که نشان از توسعه فناوری در بخش کشاورزی منطقه دارد.

صادقی با بیان اینکه از این میزان شلتوک، ۳۶ هزار تن برنج سفید استحصال می‌شود، تصریح کرد: این میزان تولید نقش مهمی در تحقق امنیت غذایی کشور دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور در پایان تأکید کرد: تداوم حمایت از کشاورزان و توسعه روش‌های نوین کشت، از اولویت‌های اصلی این مدیریت برای افزایش تولید و کیفیت محصول است.