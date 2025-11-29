به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بر ضرورت تأمین، توزیع مناسب و نظارت دقیق بر کالا‌های اساسی تأکید کرد و گفت: اولویت ما تهیه و توزیع صحیح کالا‌های مورد نیاز مردم حتی در روستا‌های دورافتاده است.

وی با اشاره به نقش مهم همکاری مردم در مدیریت بازار افزود: کسبه خراسان جنوبی با دینداری، انصاف و روحیه پاک، در این دوره همراهی مثال‌زدنی داشته‌اند و اتحادیه‌های صنفی نقش مؤثری در آرامش بازار ایفا کرده‌اند که جای قدردانی دارد.

استاندار با اشاره به اهمیت بسته‌های تنظیم بازار و جایگاه آن در برنامه‌های دولت چهاردهم افزود: تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مرغ و گوشت منجمد باید با نظارت جدی دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

هاشمی همچنین از برنامه‌ریزی برای نظارت ویژه بر تأمین میوه شب یلدا و ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: بخشی از دغدغه‌ها درباره کمبود نهاده‌های دامی برطرف شده و اکنون ارسال و توزیع نهاده‌ها در استان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این استان از نظر نرخ تورم در پایین‌ترین سطح کشور قرار دارد، از عملکرد دستگاه‌ها در کنترل بازار قدردانی کرد.

بهترین شهردار بیرجند هم از راه‌اندازی دو مرکز عرضه بزرگ در خیابان غفاری و پاسداران این شهر خبر داد و گفت: این دو بازار روز با حمایت جهاد کشاورزی، محصولات کشاورزی را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار خواهند داد.

به گفته تهوری رئیس اداره بازرسی سازمان صمت استان نیز، در یک ماه گذشته هزار و ۳۹۰ بازرسی از اصناف و فروشگاه‌ها انجام شده که در نتیجه آن ۱۹۸ پرونده تخلف تشکیل و بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال جریمه برای متخلفان صادر شده است.

در این جلسه همچنین اعلام شد قیمت مرغ و تخم‌مرغ در خراسان جنوبی نسبت به استان‌های همجوار از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، سمنان و خراسان رضوی پایین‌تر است.