به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح روز شنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت هوای شهر هویزه با شاخص ۲۳۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین شهر اهواز با شاخص ۱۹۲، آغاجاری ۱۷۱، اندیمشک ۱۵۶، بهبهان ۱۵۶، کارون ۱۷۳، دزفول ۱۵۴، سوسنگرد ۱۸۵، شوشتر ۱۹۷ و ماهشهر ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد.

هوای شهر آبادان با شاخص ۱۴۴، باغملک ۱۴۲، خرمشهر ۱۴۳، رامهرمز ۱۲۳، لالی ۱۱۴، مسجدسلیمان ۱۱۶، ملاثانی ۱۲۴ و هفتکل ۱۴۲ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

در این مدت وضعیت هوا در شهر‌های امیدیه، اندیکا، ایذه، شادگان و شوش به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

هوای شهر دزپارت با شاخص زیر ۵۰ پاک و سالم است.

آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم، وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

براساس این گزارش با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول خوزستان، شنبه و یکشنبه هفته جاری به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری اعلام شدند.