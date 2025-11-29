به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: در آغاز مرحله دوم این طرح از کتاب های راهنمای محیط‌بانان که با موضوع بهره‌گیری از دانش بومی و رویکرد‌های نوین تعامل با جوامع محلی تدوین شده است، رونمایی شد.

محسن کریمی گفت: ورود طرح به مرحله دوم به معنای آغاز شناسایی دانش‌های بومی مرتبط با مسائل مختلف محیط‌زیست در مناطق مشخصی از استان است؛ مرحله‌ای که طی آن، ظرفیت‌های جوامع محلی استان برای بهره‌برداری عملی از دانش بومی از طریق شناسایی صاحبان این دانش ارزیابی و شاسایی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تأکید کرد: امروز حفاظت مؤثر بدون مشارکت مردم وتوجه به میراث دانشی جوامع محلی ممکن نیست.