دادستان عمومی و انقلاب باوی در بازدید میدانی از نقاط مختلف شهر ویس در جریان مشکلات قرار گرفت و بر تسریع در اجرای طرح‌های برق، فاضلاب و آسفالت این شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جابر امامقلی‌پور در بازدید از شهر ویس همه جانبه که با حضور شهردار و مدیران آبفا، برق و شبکه بهداشت و نیروی انتظامی برگزار شد، از منازل جنگ زده، کوی گلستان علوی، فاز‌های مختلف پروژه نهر محمدی و نقاط دیگری در سطح شهر سرکشی کرد.

وی با تاکید بر سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه‌های انشعابات فاضلاب و آسفالت کوی گلستان قبل از فصل بارندگی و نصب پایه‌های برق در این منطقه، تعویض پایه‌های چوبی و ناایمن و نصب پایه‌های جدید برق در مناطق منازل جنگ زده، خواستار همکاری همه نهاد‌های خدمت‌رسان در این خصوص شد.

امامقلی‌پور همچنین بر حفظ ایمنی در اجرای پروژه‌ها جهت جلوگیری از حوادث ناخواسته، تاکید کرد و مقرر شد گزارش انجام پروژه‌ها به دادستانی ارسال و این بازدید‌ها تا تکمیل پروژه‌ها ادامه داشته باشد.

در ادامه شهروندان ویس بدون واسطه، مشکلات خود را با دادستان مطرح کردند که دستورات مقتضی در خصوص آنها صادر شد.