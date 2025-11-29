به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در مراسم گرامیداشت دومین سالروز تدفین دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن که با حضور جمعی از ادبا، پژوهشگران و مسئولان فرهنگی در گذر فرهنگ و هنر نیشابور برگزار شد، اظهار داشت: «جایزه ادبی استاد اسلامی ندوشن» با هدف تجلیل از آثار برجسته در حوزه‌ های ایران‌ پژوهی، نثر فارسی، اخلاق و مطالعات فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

غلامحسین مظفری افزود: هدف از راه‌ اندازی این جایزه تنها پاسداشت نام و یاد استاد نیست، بلکه تقویت جایگاه اندیشه‌ ورزی و ایران‌ دوستی در میان نسل جوان و تشویق آنان به مطالعه و پاسداری از میراث فرهنگی و هویت ملی است.

وی با اشاره به جمله‌ ای از استاد ندوشن مبنی بر اینکه «ایران را باید با روشنایی نگاه داشت، نه با سایه‌ ها»، اظهار کرد: بر ماست که این روشنایی را با اخلاق، فرهنگ، همدلی و احترام به هویت ایرانی پاس بداریم.

محمدعلی اسلامی ندوشن متولد ۱۳۰۴ در ندوشن یزد بود که پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانادا از دنیا رفت. او دانش‌ آموخته حقوق بین‌ الملل از فرانسه بود و استاد پیشین دانشگاه تهران که علاوه بر درس‌ های حقوقی به تدریس نقد ادبی، سخن‌ سنجی و ادبیات تطبیقی نیز می‌ پرداخت.

استاد اسلامی ندوشن سال‌ ها زندگی خود را صرف تحقیق در آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد و آثارش به‌ صورت کتاب در بیش از ۵۰ جلد در زمینه‌ های گوناگون ادبی، فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است.

برخی از کتاب‌ های دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن عبارتند از: «ماجرای‌ پایان‌ ناپذیر حافظ»، «چهار سخنگوی‌ وجدان‌ ایران»، «تأمّل‌ در حافظ»، «زندگی‌ و مرگ‌ پهلوانان‌ در شاهنامه»، «داستان‌ داستان‌ ها»، «سرو سایه‌ فکن»، «ایران‌ و جهان‌ از نگاه‌ شاهنامه»، «نامه‌ نامور»، «ایران را از یاد نبریم»، «به‌ دنبال‌ سایه ‌همای»، «ذکر مناقب‌ حقوق‌ بشر در جهان‌ سوم»، «سخن‌ ها را بشنویم»، «ایران‌ و تنهائیش»، «ایران‌ چه‌ حرفی‌ برای‌ گفتن‌ دارد؟»، «مرزهای‌ ناپیدا»، «شور زندگی» (وان گوگ)، «روزها» (سرگذشت - در چهار جلد)، «باغ سبز عشق»، «ابر زمانه‌ و ابر زلف»، «افسانه افسون»، «دیدن‌ دگر آموز»، «شنیدن‌ دگر آموز»، «جام‌ جهان‌ بین» و «آواها و ایماها».

پیکر مرحوم استاد اسلامی ندوشن دوم آذرماه ۱۴۰۲ پس از انتقال به کشور در نیشابور به خاک سپرده شد.