وزارت بهداشت: از فعالیت و ورزش در محیط باز بهویژه در ساعات ابتدایی روز خودداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ وزارت بهداشت درباره خطرات آلودگی هوا برای گروههای حساس هشدار داد و اعلام کرد: افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی هستند، بهویژه در این شرایط آلودگی، در معرض آسیب جدی قرار دارند.
بر این اساس، گروههای سنی خاص از جمله افراد بالای ۵۵ سال و کودکان زیر ۸ سال، باید از حضور در مکانهای عمومی، محیطهای باز و بهویژه ورزش در فضای باز در ساعات ابتدایی روز خودداری کنند.
در این شرایط بهتر است در و پنجرهها بسته بماند و در صورت وجود دستگاه تصفیه هوا، فیلترهای هِوا فعال باشد.
در صورت نبود این دستگاه، استفاده از بخور سرد میتواند به کاهش خشکی و تحریک تنفسی کمک کند؛ اما بخورهای چرب اصلاً توصیه نمیشود.
از مردم عزیز تقاضا داریم با رعایت توصیههای بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت و معاونت بهداشت بهطور مکرر اعلام میشود، به سلامت خود و جامعه کمک کنند.
در روزهای آلوده، مصرف مایعات و مواد غذایی حاوی آنتیاکسیدانها مانند میوه و سبزیها بسیار کمککننده است.
بسیاری از مردم ناچارند در محل کار خود حاضر شده و فعالیتهای روزمره خود را ادامه دهند، اما رعایت نکاتی ساده مانند استفاده مستمر از ماسک، نوشیدن مایعات کافی و پرهیز از فعالیتهای سنگین در هوای آزاد میتواند مانع از بروز مشکلات جدیتر شود.