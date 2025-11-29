پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف و انهدام باند قاچاق داروهای کمیاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان گفت: با کمک پلیس امنیت اقتصادی بر اساس گزارشهای دریافتی محموله قاچاق داروهای کمیاب که توسط افراد سودجو جمع آوری و در حال قاچاق بود، کشف شد.
سردار شجاعی نسب بابیان اینکه این محموله در حال انتقال به مرزهای جنوب و خروج از کشور بود افزود: همکاران ما در ۲۴ ساعت گذشته با رصد محورها و گزارشهای رسیده موفق شدند یک دستگاه کامیون را متوقف کنند و از بازرسی این کامیون بیش از ۷۳۰ هزار قلم داروی کمیاب و گران قیمت به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.
وی گفت: این داروهای کمیاب در حوزه داروهای بیماران خاص مانند هموفیلی، انسولین ها، داروهای تالاسمی، ناباروری، هورمونهای رشد در حوزههای پزشکی، داروهای رادیولوژی،ام اس و انواع آنتی بیوتیکها است.