فیلم‌های «بانک دیو ۲»، مستند «هنر اسلامی، آیینه دنیای نامشهود» و فیلم «کایرا و جین»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های تهران، چهار و نمایش، پخش شود.

«بانک دیو ۲»، «هنر اسلامی، آیینه دنیای نامشهود» و «کایرا و جین»، آماده پخش از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بانک دیو ۲»، در گونه کمدی و درام محصول انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: صاحب مردمی یک بانک کوچک در شهری کوچک در انگلیس متوجه می‌شود که برخی صندوق‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی با فریب مردم ساده و عادی وام‌هایی با سود‌های کمرشکن به آنها می‌دهند که باعث ورشکستگی شان می‌شود و تصمیم می‌گیرد در برابر آنها بایستد و موفق می‌شود.

فیلم «بانک دیو ۲»، به خصوص از این نظر حامل اهمیت و ارزش محتوایی است که برای کنش‌های فردی در برابر فساد‌های اجتماعی اعتبار فراوان قایل می‌شود. این فیلم، این پیام را در خود دارد که هرچند فساد‌های ساختاری در نظام‌های مالی‌ای همچون نظام‌های مالی امریکایی می‌تواند بزرگ، ریشه دار و صلب و سخت باشد، اما این دلیل نمی‌شود که انسان آزاده در برابر چنین آلودگی‌های اجتماعی و سیاسی ساکت بنشیند و هیچ کاری در جهت رفع آن فساد‌ها انجام ندهد، بلکه یک انسان دارای سلامت نفس، حتی با قدرت کوچکی که ممکن است داشته باشد، با تکیه بر نیرو‌های پیش برنده‌ی عقل و هوش و فراست، همچنین بر مبنای ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و با پشتوانه‌ی امید و ایمان به درستی راه و مسیر راست، باید در مقابل تمام این فساد‌ها تا آخرین نفس بایستد و مطمئن باشد که تلاش‌های او به ثمره‌ی مناسب عینی و عملی خواهد رسید.

مستند «هنر اسلامی، آیینه دنیای نامشهود»، در گونه تاریخی محصول آمریکا در سال ۲۰۱۲ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

این مستند بیننده را به سفری ۹۰ دقیقه‌ای به تاریخ و فرهنگ ۱۴۰۰ ساله ۹ کشور اسلامی می‌برد و آثار غنی هنر و معماری اسلامی را معرفی می‌کند.

مستند «هنر اسلامی؛ آیینه دنیای نامشهود»، با سفری در هنر تعدادی از کشور‌های اسلامی نشان می‌دهد که چگونه هنرمندان مسلمان در آثار خود تلاش کرده‌اند جلوه‌هایی از رمز و راز‌های سیر و سلوک در عوالمی الهی و ملکوتی را در آثار هنری خود به تصویر بکشند که به مثابه مرئی کردن امر نامرئی مشهود کردن امر نامشهود از طریق اثر هنری است.

فیلم سینمایی «کایرا و جین»، در گونه درام، تاریخی و اکشن محصول مصر در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

در این فیلم خواهیم دید: در سال ۱۹۱۹ جنایات انگلیسی‌ها در مصر به حد نهایت خود رسیده است. این فیلم درباره یک گروه فدایی به رهبری احمد کایرا است که تصمیم به ترور فرماندهان انگلیسی می‌گیرند.

یکی از لکه‌های ننگی که همواره و در قرون و اعصار پیشین و ابتدای قرن بیستم، چهره‌ی تاریخ جهان را به ننگ بزرگی آلوده است، رفتار استعماری است که تعدادی از ابرقدرت‌های موسوم به جهان اول نسبت به کشور‌های موسوم به جهان سوم روا داشته‌اند.

در مقابل، یکی از فخر‌ها و مباهات بزرگ تاریخ جهان هم مبارزاتی است که توسط آزادی خواهان کشور‌های جهان سوم علیه استعمارگری ستمکارانه کشور‌های جهان اول اتفاق افتاده است. یکی از بزرگ‌ترین این تاریخ افتخارات، متعلق به کشور هندوستان و مبارزات آزادیخواهانه‌ای است که مردم این کشور علیه استعمار پیر بریتانیا انجام دادند که نتیجه این مبارزات پایمردانه و پراستمرار نیز، آزادی همیشگی این کشور از زیر یوغ ستمگری آن استعمار پیر بود.

فیلم سینمایی «کایرا و جین»، یکی از فیلم‌هایی است که با یاری گرفتن از گونه‌های جذاب درام و اکشن توانسته گوشه‌ای از این مبارزات پرافتخار و آزادی خواهانه تاریخ را به زبان سینما ترجمه کند.