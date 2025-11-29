پخش زنده
دوره مسیر معلمی در غرب استان با محوریت بازخوانی مبانی سند تحول بنیادین و تمرکز بر هویتآفرینی معلمان، به مدت دوروز به میزبانی شهرستان عباسآباد برگزار شد.
جانشین سازمان و مسئول بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش مازندران، با اشاره به برگزاری دورههای هویت آفرینی معلمان در مناطق شرقی و غربی استان گفت: هدف اصلی آن بازخوانی و تبیین مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است تا معلمان با درک عمیقتر از جایگاه تربیتی خود نقش مؤثرتری در فرآیند تعلیم و تربیت ایفا کنند.
محمد غلامی پاجی افزود: در این دورهها تلاش میشود معلم نهتنها بهعنوان یک انتقالدهنده دانش بلکه بهعنوان یک عنصر هویتبخش و الگوی تربیتی برای دانشآموزان ایفای نقش کند تا زمینه اثرگذاری عمیق و پایدار در نسل آینده فراهم شود.
مسؤل بسیج فرهنگیان مازندران، تحقق اهداف سند تحول بنیادین از جمله دستیابی به حیات طیبه و تربیت نیروی کارآمد برای نظام مقدس جمهوری اسلامی را از مهمترین رویکردهای این برنامه عنوان کرد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباسآباد با تأکید بر نقش کلیدی معلمان در تحقق تحول بنیادین گفت:اگر بهدنبال تحقق واقعی تحول و اجرای سند تحول بنیادین هستیم، این مسیر باید از خود معلمان آغاز شود، چرا که معلم محور اصلی تغییر در نظام تعلیم و تربیت است.
الیاسی افزود: در این همایش، موضوعاتی همچون تحول و تربیت، مدارس و معلمان تراز در سند تحول بنیادین مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میکنیم زمینه ارتقای مهارتهای حرفهای و تربیتی معلمان را فراهم کنیم.
وی گفت:امیدواریم این جلسات بتواند ضمن ارتقای سطح آگاهی و انگیزه همکاران، گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف تعلیم و تربیت بردارد.