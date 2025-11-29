وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی درگذشت استاد محمد فاضلی سقزی را ضایعه بزرگ و جبران ناپذیری برای نظام علمی و آموزشی کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در متن پیام تسلیت حسین سیمایی صراف آمده است: درگذشت اندیشمند گران قدر و استاد برجسته، جناب آقای دکتر محمد فاضلی سقزی را به جامعه علمی و دانشگاهی، به‌ ویژه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده محترم ایشان و جامعه اهل سنت کشور تسلیت می‌ گویم.

«شادروان دکتر فاضلی نماد تلاش، تعهد و عشق به علم و دانش بودند که با بیش از چهار دهه فعالیت علمی و آموزشی، نقشی بی‌ بدیل در تربیت دانشجویان و توسعه پژوهش در حوزه زبان و ادبیات عربی ایفا نموده‌ اند. تالیفات و ترجمه‌ های ارزشمند ایشان که از منابع معتبر علمی و پژوهشی به شمار می‌ آیند بر عمق دانش و مسئولیت پذیری علمی این استاد درگذشته گواهی می‌ دهند».

«ایشان با تواضع علمی و اخلاق نیکوی خود نه تنها چراغ دانایی را در فضای دانشگاهی کشور روشن نگه داشتند بلکه الگوی شایسته فرهیختگان و دانشجویان بودند. درگذشت ایشان ضایعه‌ ای بزرگ و جبران ناپذیر برای نظام علمی و آموزشی ایران است. از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم آمرزش و رحمت بی‌کران و برای بازماندگان و جامعه علمی کشور صبر و اجر مسئلت دارم.»

فاضلی متولد سال ۱۳۱۷ در روستای دایە سلیمان از توابعِ شهرستان سقز کردستان بود که بیش از نیم قرن در گروه زبان و ادبیات عربی و تاریخ ادبیات فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد، تدریس و فعالیت آموزشی پژوهشی داشت.