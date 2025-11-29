آنفلوآنزا در یزد همچنان میتازد
معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد: بیش از یک سوم آزمایشهای انجام شده در استان مثبت گزارش شده است.
، دکتر پورمازار از سیر صعودی ابتلا به آنفلوآنزای فصلی در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: بیش از یک سوم آزمایشهای انجام شده معادل ۳۸ درصد نمونههای آزمایششده، در استان مثبت گزارش شده است.
وی با بیان اینکه احتمال میرود پیک بیماری تا پایان آذرماه فروکش کند، افزود: رعایت آداب تنفسی و همکاری عمومی نقش تعیینکنندهای در کنترل موج بیماری دارد.
پورمازار مهمترین توصیه پیشگیرانه را پرهیز از حضور در اجتماعات و استراحت در منزل عنوان کرد و گفت: بیماران باید از دست دادن، روبوسی و شرکت در مکانهای شلوغ خودداری کرده، ماسک بزنند و شستوشوی مداوم دستها را جدی بگیرند.
معاون فنی مرکز بهداشت استان، گروههای پرخطر شامل سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینهای مثل دیابت و فشار خون، مصرفکنندگان داروهای سرکوبکننده ایمنی و کودکان زیر پنج سال را بیشتر در معرض عوارض آنفلوآنزا دانست و بیان کرد: این گروهها باید حتما نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند و در محیطهای عمومی ماسک بزنند.
وی استفاده از ماسک در کلاسهای درس، دانشگاهها و مکانهای تجمعی را حتی برای افراد سالم ضروری دانست و گفت: رعایت این توصیهها میتواند زنجیره انتقال بیماری را قطع کرده و استان را زودتر به شرایط عادی بازگرداند.