رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی بر ضرورت نهضت علمی برای تمدنسازی نوین اسلامی و نیز ضرورت مسئله محوری در دانشگاهها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضوی نژاد در جشنواره جهادگران علم و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان، علم نافع را علمی که ما را به سمت خدا سوق میدهد عنوان کرد و دستیابی به آن از مسیر جهاد علمی را یکی از پایههای اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی خواند.
وی افزود: این کار بزرگ، نیاز به یک نهضت و خیزش علمی دارد. این بیان در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر نهضت و خیزش جدید علمی است که بر اجرا و دستیابی به مرجعیت علمی در کشور تأکید دارد.
سربلندی دانشگاهها در تحولات علمی کشور
رضوینژاد با اشاره به دستاوردهای درخشان پس از انقلاب اسلامی، افزود: بیتردید در تحولات عظیمی که در حوزه علم و فناوری به برکت انقلاب اسلامی رقم خورده است، دانشگاهها بسیار سربلند هستند و نقش آنها در حوزههای مختلف پیشرفتهای بخش ملی و نظامی باعث افتخار است.
وی بر نقش اجتماعی دانشگاهها و همچنین نقش آفرینی آنها در استانهای مختلف با توجه به ظرفیتها، مسائل بومی و تنوع فرهنگی تاکید کرد.
نیاز به تحول و تبدیل ظرفیت به اثربخشی
این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیتهای عظیم دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری کشور، گفت: البته همه میدانیم که بخش زیادی از ظرفیت دانشگاهها ذیل مسائل کشور و مردم نیستند و دانشگاهها مسئلهمحور نیستند و این نیاز به همت همه دانشگاهیان دارد، البته همراهی و همکاری مجموعههای خارج از دانشگاه را میطلبد. در این راستا همکاری و هم افزایی دانشگاهها و همچنین استفاده موثر از ظرفیت پارکهای علم و فناوری میتواند بسیار راهگشا باشد.
وی تاکید کرد که این موضوع از اولویتهای اعلامشده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که بر بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها در حل مسائل کشور و گنجاندن معیار اثرگذاری اجتماعی در ارزیابیها تأکید دارد.