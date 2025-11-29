تاکید بر ارتقا مدیریت و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای شرکهای صنعتی
نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با اعضای هیئتمدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت با هدف بررسی وضعیت مدیریتی و اجرایی شهرک و برنامهریزی برای تقویت زیرساختها برگزار شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
؛ در این جلسه، گزارشی از وضعیت کلی خدماترسانی، روند امور جاری و چالشهای عمومی شهرک ارائه شد و طرفین بر ضرورت ارتقای سطح مدیریت خدمات، بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و تسریع در اجرای برنامههای توسعهای تأکید کردند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با اشاره به اهمیت شهرک پایتخت در شبکه تولید استان، بر همافزایی میان مجموعهها، انسجام مدیریتی و اجرای سیاستهای حمایتی در جهت تقویت محیط تولید تأکید کرد.
در پایان جلسه، مقرر شد پیگیری مستمر تصمیمات و برگزاری نشستهای دورهای در دستور کار قرار گیرد تا روند پیشرفت امور و نحوه ارائه خدمات در شهرک صنعتی پایتخت بهصورت منسجم دنبال شود.