نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اعضای هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت با هدف بررسی وضعیت مدیریتی و اجرایی شهرک و برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌ها برگزار شد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما ؛ در این جلسه، گزارشی از وضعیت کلی خدمات‌رسانی، روند امور جاری و چالش‌های عمومی شهرک ارائه شد و طرفین بر ضرورت ارتقای سطح مدیریت خدمات، بهبود شرایط فعالیت واحد‌های تولیدی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به اهمیت شهرک پایتخت در شبکه تولید استان، بر هم‌افزایی میان مجموعه‌ها، انسجام مدیریتی و اجرای سیاست‌های حمایتی در جهت تقویت محیط تولید تأکید کرد.

در پایان جلسه، مقرر شد پیگیری مستمر تصمیمات و برگزاری نشست‌های دوره‌ای در دستور کار قرار گیرد تا روند پیشرفت امور و نحوه ارائه خدمات در شهرک صنعتی پایتخت به‌صورت منسجم دنبال شود.