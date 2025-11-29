به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل موتاب‌ها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: به منظور کسب آمادگی تولید برق و خدمت رسانی به هموطنان و همچنین صیانت از محیط زیست، ۲ واحد بخاری و یک واحد گازی این نیروگاه در مجموع با توان تقریبی ۶۵۰ مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره‌ای قرار دارد.

موتاب‌ها افزود: در این فصل از تعمیرات، ۲ واحد بخاری هر یک به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، یک واحد گازی با توان حدود ۱۰۰ مگاوات و بویلر مربوطه (۵۰ مگاوات) تحت برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره‌ای قرار دارند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در نیروگاه بخار واحد شماره دو تحت تعمیرات دوره‌ای و واحد شماره ۳ تحت تعمیرات نیمه اساسی قرار دارند و این تعمیرات در حال اجرا است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی بیان داشت: در نیروگاه سیکل ترکیبی هم واحد شماره ۱ گازی تحت تعمیرات اساسی قرار دارد.

هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحد‌های نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید‌های دوره‌ای قرار می‌گیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، زودتر از سال گذشته، از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴، آغاز شده است.