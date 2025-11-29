پخش زنده
مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: انجام تعمیرات همزمان ۳ واحد این نیروگاه با مجموع توان تقریبی ۶۵۰ مگاوات برای کسب آمادگی حداکثری تولید برق، به طور همزمان در دست تعمیرات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: به منظور کسب آمادگی تولید برق و خدمت رسانی به هموطنان و همچنین صیانت از محیط زیست، ۲ واحد بخاری و یک واحد گازی این نیروگاه در مجموع با توان تقریبی ۶۵۰ مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دورهای قرار دارد.
موتابها افزود: در این فصل از تعمیرات، ۲ واحد بخاری هر یک به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، یک واحد گازی با توان حدود ۱۰۰ مگاوات و بویلر مربوطه (۵۰ مگاوات) تحت برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دورهای قرار دارند.
وی تصریح کرد: هم اکنون در نیروگاه بخار واحد شماره دو تحت تعمیرات دورهای و واحد شماره ۳ تحت تعمیرات نیمه اساسی قرار دارند و این تعمیرات در حال اجرا است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی بیان داشت: در نیروگاه سیکل ترکیبی هم واحد شماره ۱ گازی تحت تعمیرات اساسی قرار دارد.
هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دورهای قرار میگیرند که امسال نیز فصل تعمیرات در نیروگاه شهید رجایی، زودتر از سال گذشته، از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴، آغاز شده است.