افتتاح و کلنگ زنی ۶ طرح ورزشی و عمرانی در بخش پاتاوه
فرماندار شهرستان دنا گفت: از این ۶ طرح ۴ طرح کلنگ زنی و۲ طرح به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی ۶ طرح ورزشی و عمرانی در بخش پاتاوه کلنگ زنی و افتتاح شد. عباس رسولی با بیان اینکه در این سفر طرح آسفالت معابر روستاهای بن زرد و شترخون بخش پاتاوه با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به متراژ ۲۵ هزار متر مربع با هزینه ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید، اضافه کرد: در سال جاری ۱۴ طرح شامل آسفالت معابر، احداث جداول و ساخت دیوار حائل در روستاهای شهرستان دنا با ۴۰ میلیارد ریال با مشارکت بنیاد مسکن در حال اجرا است. وی ادامه داد: زمین چمن روستای خونگاه که از مطالبات اصلی مردم در سفر نوروزی مسئولان بود که پس از پیگیریهای لازم، امروز با کلنگ زنی عملیات اجرای این زمین چمن مصنوعی به نمایندگی از ۳ زمین چمن مصنوعی در روستاهای بخش پاتاوه آغاز شد. رسولی با بیا اینکه اعتبارات این طرحها از محل اعتبارات قیر رایگان تامین شده است گفت: برای اجرای این طرحهای ورزشی ۴۵ میلیارد ریال اختصاص داده شده که با پیگیری اداره کل ورزش و جوانان این تعداد طرح ورزشی تکمیل و به بهره برداری میرسد. وی تثبیت جمعیت روستایی و افزایش رفاه اجتماعی در روستاهای بخش پاتاوه را را از اهداف این خدماترسانی عنوان کرد و افزود: بر اساس بررسیها انجام شده زیرساختهای راه و خیابان در بسیاری از روستاهای بخشس پاتاوه نیازمند بازسازی و بهسازی است. نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد دنا ومارگون در مجلس شورای اسلامی هم گفت: پیش از ده چمن مصنوعی در شهرستان دنا پیش بینی شده که متاسفانه کمبود زمین باعث شده این اجرای این طرحهای ورزشی به تعویق بیفتد. محمد بهرامی با اشاره به معدن مس خونگاه در بخش پاتاوه افزود: با پیگریهای انجام شده امسال مجوز این معدن بعد از ۲۰ سال صادر شد و مطالعات این طرح صنعتی و اقتصادی توسط کارشناسان کشوری در حال پیگیری است. مدیرکل ورزش و جوانان استان هم گفت: باتوجه به اینکه بخش پاتاوه قهرمانان زیادی در رشتههای مختلف ورزشی دارد رسیدگی به بخش ورزش در این بخش ضروری است. مجید پارسایی از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح استخر پاتاوه خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این طرح ورزشی که از سال ۱۳۹۰ شروع شده. با ۶۰ درصد پیشفرت کاری متوقف که بعد از ۱۴ سال با انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آن ظرف چند روز آینده از سر گرفته میشود.