مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به هدف‌گذاری نصب تا ۱۲ میلیون کنتور هوشمند در کشور، هوشمندسازی را اولویت اصلی و راه حل کوتاه و بلندمدت صنعت برق برای مدیریت مصرف، محدود سازی به جای خاموشی‌ها و توزیع عادلانه برق عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در نشست برخط با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق کشور هوشمندسازی را هشتمین مگاپروژه از ۱۴ مگاپروژه دوم صنعت برق برای عبور از اوج بار سال آینده عنوان کرد و گفت:

هوشمندسازی از اولویت‌های صنعت برق هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است و شرکت توانیر منابع خود را به این سمت سوق داده تا ضمن کسب اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان کنتور به این منابع، بدهی‌ها در این بخش صفر شود و جلساتی نیز برای رفع مشکلات کنتورسازان در زمینه‌هایی، چون تخصیص ارز، ثبت سفارش و مسایل گمرکی و کاهش فرایند اداری برگزار می‌شود تا با رفع موانع، سرعت تولید کنتور‌های هوشمند افزایش یابد.

وی با تاکید بر لزوم اقدام فوری و جدی شرکت‌های توزیع برق در این زمینه گفت: هوشمندسازی در صدر موضوعات مورد توجه رئیس جمهور و از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو محسوب می‌شود و راهکاری اساسی برای مدیریت مصرف، محدودسازی به جای خاموشی‌ها و توزیع عادلانه برق برای همه مشترکان است.

رجبی مشهدی با اشاره به نظارت مستقیم وزیر نیرو بر روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور، از فراهم شدن این امکان برای نظارت بر روند نصب کنتور‌های هوشمند از طریق داشبورد مدیریتی خبر داد و گفت: این موضوع بسیار جدی است و باید در صدر اقدامات مدیران عامل شرکت‌های توزیع قرار بگیرد و روند پیشبرد هوشمندسازی را در سفر‌های استانی بررسی می‌کنیم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری نصب حداقل یک میلیون کنتور در ماه از سه ماه آینده، افزایش نصب کنتور‌های هوشمند تا ۱۲ میلیون دستگاه را از الزامات مدیریت هوشمند بار و مصرف انرژی برق کشور برای سال ۱۴۰۵ عنوان کرد که باید مطابق سهمیه تعیین شده در هر یک از شرکت‌های توزیع اجرا شود.

مدیرعامل توانیر مهمترین مسئله صنعت برق را رشد تقاضای غیر معمول و نامتعارف برق در کشور عنوان کرد و افزود: بنا بر تحلیلی که اخیرا انجام شد، مصرف سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ شرکت توزیع بین ساعات یک تا ۶ بامداد، رشد بیش از ۱۰ درصد داشتند که نشان می‌دهد ۲۰۰۰ مگاوات بار ماینر غیر مجاز در این ۲ سال در شبکه اتفاق افتاده و اگر جلوی آن گرفته نشود، علاوه بر تحمیل خسارات به مشترکان، شبکه‌ها را تحت فشار و پرباری قرار می‌دهد و یکی از راهکار‌های اساسی این موضوع، نصب کنتورهوشمند است.

وی از دیگر مزایای کنتور‌های هوشمند را افزایش قابلیت اطمینان و عدم قطع فیدر دارای نیروگاه‌های خورشیدی صنایع یا پمپ‌های آب متصل به فیدر‌های عمومی حین اجرای برنامه‌های مدیریت بار ذکر کرد که مدیریت درست و عادلانه را امکانپذیر می‌کند.

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه تکمیل هوشمندسازی ادارات، صنایع و کشاورزی باید به سرعت انجام شود، افزود: اگر بتوانیم ۱۵ تا ۲۰ درصد بار مصرفی مشترکان تحت پوشش را از طریق کنتور‌های هوشمند کاهش بدهیم، دیگر الزامی برای قطع فیدر نیست و برای شرکت‌ها و استان‌هایی که سال آینده بدون خاموشی از تابستان عبور کنند، امتیازی در ارزیابی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل توانیر راهکار‌های جهانی برای حل ناترازی انرژی برق را استفاده از اهرم قیمت و محدودسازی مصرف انرژی برق عنوان کرد و افزود: کمبود برق به راحتی جبران نمی‌شود و راه‌حل این است که با محدود سازی مصرف، امکان تامین برق برای همه مشترکان را فراهم و قطعی برق را ریشه‌کن کنیم.

رجبی مشهدی تاکید کرد: رشد مصرف مهم‌ترین موضوعی است که با آن رو‌به‌رو هستیم و باید حساسیت به این موضوع را افزایش دهید و از طریق کنتور‌های هوشمند و داده کاوی، پرمصرف‌ها و تولیدکنندگان غیرمجاز رمز ارز را شناسایی و از همین الان به آنها تذکر بدهید و از ابزار‌های فرهنگسازی و ظرفیت‌های روابط عمومی در این مسیر استفاده کنید.

ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌های هوشمندسازی در سامانه ملی نصب کنتور، آخرین وضعیت قرارداد‌های فعال خرید کنتور و مودم شرکت‌های توزیع برق، عملکرد رویت و کنترل‌پذیری صنایع خارج از شهرک، پست‌های عمومی و بخش‌های اداری و کشاورزی، اجرای طرح ملی جهش نصب کنتور‌های هوشمند و ارایه توضیحات مدیران عامل شرکت‌های توزیع در خصوص عملکرد هوشمندسازی از دیگر برنامه‌های این نشست بود.