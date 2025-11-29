پخش زنده
امروز: -
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت:موضوع بد حجابی و بی حجابی را با راهکارهای داخلی میتوان مدیریت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که دشمن در برنامههای خصمانه خود به موضوعات زیربنایی از جمله حجاب ورود کرده است، گفت: نباید زمینه سوءاستفاده به دست او داد، زیرا موضوع بدحجابی و بیحجابی را میتوان با راهکارهای داخلی مدیریت کرد.
حجت الاسلام محمدامیر ابراهیمی در نشست هیات اندیشه ورز بسیج حقوقدانان استان کرمان با اشاره به نقش هیأتهای صلح مساجد در تبیین جایگاه حجاب و اهمیت این موضوع افزود: این هیأتها میتوانند با استفاده از نخبگان و زبدگان هر محله و ارائه آموزشهای لازم، افراد بدحجاب و بیحجاب را شناسایی و با کلامی فصیح و مستند توجیه کنند.
وی تأکید کرد: حدود ۷۰ درصد از این افراد برای بیان مشکلات و عقدههای درونی خود به بدحجابی و بی حجابی روی آوردهاند و اگر مشکلاتشان حل شود و حرفها و دغدغههای انها توسط مسئولان شنیده شود، بهراحتی به مسیر صحیح بازمیگردند.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: هیأتهای اندیشهورز بسیج نیز با رایزنی و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی میتوانند بخش زیادی از این افراد را دوباره به دامن انقلاب بازگردانند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با اشاره به این مطلب که بسیاری از افراد بد حجاب و بی حجاب به دلیل عدم آگاهی و غفلت به این موضوع روی اوردهاند و این افرادخیلی راحت و با یک تلنگر تغییر مسیر میدهند و میتوان با همین تلنگر آنها را به مسیر صحیح هدایت کرد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به اهمیت نگاه فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات قضایی و امنیتی خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای فرهنگی، تبلیغی و مساجد به صورت هماهنگ وارد عمل شوند، بخش بزرگی از مشکلات مربوط به بدحجابی و بیحجابی در جامعه برطرف خواهد شد.