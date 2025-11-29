رزمایش جهادگران فاطمی در فیلگاه
در رزمایش جهادگران فاطمی فیلگاه میز خدمت برپا و خدمات بهداشتی، پزشکی و دامپزشکی به مردم منطقه ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در رزمایش فاطمی میز خدمت شورای اداری در مدرسه روستای فیلگاه پاسخگوی مردم بود و پزشکان متخصص داخلی، قلب و ارتوپد در خانه بهداشت به بیماران ویزیت و داروی رایگان ارایه دادند.
همچنین گروههای دامپزشکی دامها را علیه بیماریها واکسینه کردند.
سرکشی از خانواده شهید سید عینالله مددی و فرزند شهیده گلنار امامیان از دیگر محورهای رزمایش بود که با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرماندار، بخشدار و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه در حاشیه برگزاری رزمایش گفت: بسیج از ابتدای شکلگیری، مأموریت اصلی خود را خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی قرار داده است.
علیاصغر پوربهشت در خصوص جایگاه محرومیتزدایی در برنامههای بسیج، بیان کرد: محرومیتزدایی یکی از رسالتهای اصلی بسیج است.