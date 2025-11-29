پخش زنده
معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه، با حضور در منزل خانواده شهید محمدحسین سواری شهید اقتدار نیروی هوافضای سپاه و اولین شهید ورزشکار خوزستان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با آنان دیدار و تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار احمد اخوان معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه به همراه هیئتی، با حضور در منزل خانواده شهید اقتدار نیروی هوافضای سپاه «محمدحسین سواری» و اولین شهید ورزشکار استان خوزستان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با آنان دیدار و گفتوگو ۳ کرد.
در این دیدار که با هدف ادای احترام به مقام شهدای اقتدار استان خوزستان و تکریم خانواده معظم شهدای راه وطن برگزار شد، سردار اخوان بر حفظ و ترویج ارزشهای والای شهدا و تداوم راه آنان تأکید نمود.
شهید «محمدحسین سواری» متولد یازدهم اسفندماه ۱۳۸۲، در شب عاشورا در منطقه عیندو اهواز چشم به جهان گشود. وی از کودکی اهل نماز و فعالیتهای مذهبی در مسجد امام حسین (ع) محل بود و در گروههای جهادی نیز حضوری فعال داشت. این شهید والامقام که بهعنوان بازیکن فوتبال در تیمهای استقلال اهواز، شهبار اهواز و پایندان جنوب بازی میکرد و نیروی هوافضای سپاه بود، در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۴ در جریان حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر پاک شهید سواری در سوم تیرماه ۱۴۰۴ با حضور پرشور مردم، جامعه ورزش و مسئولان در گلزار شهدای اهواز، قطعه مدافعان حرم، به خاک سپرده شد.