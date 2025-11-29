به گزارش خبرنگار صداوسیمای مرکز یزد، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه کشور شامل شهرستان‌های مهر‌یز، بافت، بهاباد، ابرکوه ، مروست و خاتم، در آستانه روز مجلس، تازه‌ترین اقدامات خود را تشریح کرد.

صباغیان با اشاره به اینکه حوزه انتخابیه وی از بزرگ‌ترین حوزه‌های کشور است، گفت: اقدامات نمایندگان در دو بخش ملی و حوزه انتخابیه دنبال می‌شود و تلاش شده در هر دو بخش پیگیری‌های اثربخش انجام گیرد.

صباغیان یکی از مهم‌ترین اقدامات ملی مجلس را اصلاح حوزه‌های انتخابیه عنوان کرد و افزود: مجلس دولت را مکلف کرده ظرف سه ماه لایحه اصلاح حوزه‌های انتخابیه را ارائه کند؛ اقدامی که پس از سال‌ها مخالفت، این دوره با رأی مثبت نمایندگان همراه شد.

وی همچنین فراخواندن وزرای دولت به مجلس برای ارائه گزارش اجرای برنامه هفتم توسعه را از نقاط مهم نظارتی مجلس برشمرد و گفت این روند برای نخستین بار در اجرای برنامه‌های توسعه به‌طور رسمی انجام شده است.

نماینده مردم در تشریح اقدامات حوزه انتخابیه، به برخی پروژه‌های مهم شامل؛ خاتم: تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات و پیگیری پروژه‌های راهسازی از جمله محور هرات–بوانات، مهر‌یز: بهره‌برداری بیمارستان ۱۶۴ تختخوابی، پیگیری ادامه باند سوم و چهارم محور یزد–مهر‌یز، و تکمیل زیرگذر تنگ‌چنار، بهاباد: اخذ مجوز بیمارستان ۹۶ تختخوابی و پیگیری تکمیل زیرساخت‌های درمانی، ابرکوه: ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، توسعه بیمارستان، تأمین MRI و پیگیری محور‌های مواصلاتی، بافق: تأمین اعتبار برای باند دوم محور بافق–بهاباد، پیگیری بیمارستان خصوصی و پروژه‌های راه، و تقویت بخش صنعت و معدن، اشاره کرد.

صباغیان افزود: تمام این اقدامات با همکاری مسئولان استان یزد ، فرمانداران، شورا‌ها و ائمه جمعه دنبال شده و تلاش شده روند طرح‌ها با وجود محدودیت‌های مالی کشور متوقف نشود.

وی با اشاره به اینکه نظارت مهم‌ترین وظیفه مجلس است گفت: پیگیری تحقیق و تفحص‌ها، طرح پرسش از وزرا و مطالبه اجرای برنامه هفتم توسعه از محور‌های اصلی نظارت بوده است.

صباغیان درباره شفافیت آرای نمایندگان، گفت: سامانه مجلس امکان مشاهده میزان و نوع رأی نمایندگان را فراهم کرده است. همچنین بنده طی هر سه دوره نمایندگی، حقوق، اموال و هزینه‌های انتخاباتی خود را به‌صورت رسمی منتشر کرده‌ام.

طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی ۱۰ آذرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران، به نام روز مجلس نامگذاری شده است.