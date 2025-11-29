پخش زنده
نخستین سامانه تولید برق خورشیدی هیبریدی دانشگاه پیامنور در آران و بیدگل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه پیام نورآران وبیدگل گفت: طرح ملی سامانه تولید برق هیبریدی، با ظرفیت ۵۰ کیلو وات و در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع اجرا شده و قادر است روزانه حدود ۲۵۰ کیلووات ساعت و ماهانه نزدیک به ۷.۵ مگاوات ساعت برق تولید کند. مهدی ملایی افزود:این سامانه که نسل هیبریدی و مجهز به اینورتورهای پیشرفته و باتریهای لیتیومی است، امکان تأمین برق پایدار در زمان قطعی شبکه را برای دانشگاه فراهم میسازد.
وی گفت: این طرح ملی با بیش از ۲۰ میلیارد ریالی مشارکت خیران اجرا شده است وگامی مهم برای کاهش وابستگی به شبکه سراسری، مدیریت مصرف انرژی، تابآوری زیرساختهای دانشگاه و حرکت به سوی دانشگاه سبز محسوب میشود.
رئیس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل افزود: براساس اعلام کارشناسان فنی طرح، سامانه هیبریدی جدید توانایی تأمین روشنایی کامل دانشگاه، پشتیبانی از سیستمهای کامپیوتری و تأمین انرژی چندین دستگاه کولر را در زمان قطع برق شهری دارد.
مسئولان دانشگاه پیامنور استان اصفهان نیز علام کردند این طرح، بهعنوان اولین نمونه عملیاتی و الگوی ملی، بهزودی در سایر استانها توسعه مییابد.