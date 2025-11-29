معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی از افزایش ۷۷ درصدی عملیات خط کشی در شبکه راه‌های استان در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حامد معروف گفت: میزان عملیات خط کشی در جاده‌های استان در ۸ ماه گذشته حدود ۲ هزار کیلومتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد و بیانگر شتاب بخشی به روند ارتقای ایمنی در شبکه راه هاست.

وی افزود: عملیات خط کشی راه‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد، هدایت صحیح وسایل نقلیه، کاهش تصادفات جاده‌ای و بهبود دید رانندگان به ویژه در شب، استانداردسازی علائم و نشانه گذاری طولی محور‌های ارتباطی انجام می‌شود.

معروف تاکید کرد: برنامه ریزی برای استمرار عملیات خط کشی در سایرمحور‌های استان در دستور کار قرار دارد و در صورت مساعد بودن شرایط جوی ادامه خواهد داشت.