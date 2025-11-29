مدیر اسناد و مدارک دفاع مقدس خوزستان گفت: پروژه تاریخ شفاهی گروه چهل شاهد با همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان در حال اجراست و تاکنون بیش از ۶۰۰ ساعت مصاحبه را ثبت و ضبط کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمیل علوی یکتا اظهار داشت: ثبت و ضبط تاریخ شفاهی «محمد قدک زاده»، از ایثارگران و پیشگامان گروه چهل شاهد، در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان آغاز شد.

وی افزود: این گفت‌و‌گو در ادامه پروژه مستندسازی فعالیت‌ها و خاطرات گروه چهل شاهد، برگزار شد. این مصاحبه بخشی از طرح جامع گردآوری و ثبت روایت‌های شفاهی اعضای گروه چهل شاهد است که با هدف حفظ و انتقال تجربه‌های ارزشمند آنان به نسل‌های آینده دنبال می‌شود.

گروه «چهل شاهد» به پیشنهاد «محسن راستانی»، از نوجوانان مسجد جواد الائمه اهواز و کمیته فرهنگی مسجد حاج علوان تشکیل شد. آنها جمعی از نوجوانان علاقه‌مند را جدا می‌کنند و به آنها دوربین می‌دهند تا از اتفاقات جنگ عکاسی کنند. از این گروه ۲۱ نفر شهید و ۳۵ نفر مجروح شدند.

جالب اینجاست که قاعده‌شان هم این بود که هر کسی که از این گروه شهید می‌شود، یک نفر جایگزین شود تا عدد ۴۰ نفر به صورت دقیق حفظ شود. نامگذاری گروه چهل شاهد به همین دلیل بود.