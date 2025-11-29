پخش زنده
تیمهای بازرسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با هدف پایش بازار و نظارت بر روند توزیع مرغ گرم در شهرستان ارومیه حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی آذربایجانغربی اعلام کرد: در این طرح، چهار اکیپ متشکل از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه و همکاران بازنشسته به بررسی وضعیت عرضه و قیمت مرغ گرم کیسهای در سطح بازار پرداختند.
مانی افزود: در جریان این بازرسیها، ضمن رصد دقیق بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف، برای افراد سودجو پرونده تعزیراتی تشکیل شد تا از اخلال در روند توزیع و تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری شود.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام گرفت و رصد بازار و مراکز عمده توزیع به صورت مستمر در سطح مرکز استان و شهرستانها همچنان ادامه دارد.