به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ انتخاب‌های درست غذایی و سبک زندگی برای حفظ سلامت روان و خلق‌وخو در طول روز، نقش مهمی دارند.

افزون بر خواب کافی و فعالیت بدنی، برخی خوراکی‌ها می‌توانند به تقویت خلق‌وخو کمک کنند.

به نقل از verywellhealth، برخی غذا‌ها می‌توانند به بهبود خلق و خو کمک کنند. حفظ سلامت روان و تنظیم خلق و خو، علاوه بر خواب کافی و ورزش به انتخاب‌های غذایی مناسب نیز وابسته است.

چند غذای انرژی بخش برای بهبود خلق و خو

۱. ماهی قزل‌آلا

ماهی‌های چرب مانند قزل‌آلا سرشار از اسید چرب امگا-۳ به نام DHA، پروتئین و سلنیوم هستند. تحقیقات نشان می‌دهند که مصرف منظم ماهی می‌تواند خلق و خو را بهبود بخشد و حتی اضطراب و استرس را کاهش دهد.

انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند که حداقل دو بار در هفته ماهی مصرف کنید، ترجیحاً ماهی‌های چرب مانند سالمون، قزل‌آلا و ماکرل، زیرا اسید‌های چرب امگا-۳ می‌توانند از اختلالات خلقی محافظت کنند.

۲. شکلات

شکلات با درصد کاکائو ۷۰٪ یا بالاتر می‌تواند تاثیر مثبتی بر خلق و خو داشته باشد. مصرف محصولات غنی از کاکائو تولید اندورفین را تحریک می‌کند و باعث ایجاد حس خوشحالی می‌شود.

همچنین شکلات روی دوپامین و سروتونین تأثیر دارد؛ این دو ماده‌ی شیمیایی در مغز، نقش مهمی در تنظیم خلق و خو دارند. شکلات منبع طبیعی منیزیم است که کمبود آن می‌تواند باعث اضطراب و خلق پایین شود.

۳. غذا‌های تخمیری

غذا‌هایی مانند ماست، کیمچی و کلم ترش حاوی پروبیوتیک‌ها هستند که به سلامت دستگاه گوارش، سیستم ایمنی و خلق و خو کمک می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد میکروبیوتای روده با اضطراب و افسردگی ارتباط دارد. برخی پروبیوتیک‌ها می‌توانند تولید و انتقال سروتونین، هورمون شادی را در بدن افزایش دهند.

۴. زرده تخم‌مرغ

زرده تخم‌مرغ منبع طبیعی ویتامین D است که علاوه بر سلامت استخوان و سیستم ایمنی، می‌تواند خلق و خو را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کمبود ویتامین D با سندرم پیش از قاعدگی، اختلال خلقی فصلی و افسردگی مرتبط است.

در صورت عدم تمایل به مصرف تخم‌مرغ، می‌توانید ماهی سالمون یا شیر را جایگزین کنید. همچنین قرار گرفتن در معرض نور خورشید به تولید ویتامین D کمک می‌کند.

۵. مغز‌ها (آجیل)

آجیل‌ها منبع غنی از چربی‌های سالم، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند و به راحتی می‌توان آنها را به رژیم غذایی افزود. مطالعات نشان می‌دهند که مصرف متوسط آجیل با کاهش ۲۳٪ خطر افسردگی در طولانی‌مدت مرتبط است. می‌توانید آنها را روی غلات صبحانه، سالاد یا به‌صورت تنقلات بخورید.

۶. مرغ

مرغ حاوی ویتامین‌های B ۶ و B ۱۲ است که به تولید سروتونین و دوپامین کمک می‌کنند و در تنظیم خلق و خو نقش دارند. علاوه بر این، مرغ حاوی تریپتوفان است؛ اسید آمینه‌ای که کمبود آن می‌تواند باعث افسردگی شود.

۷. زعفران

خواص ضدافسردگی زعفران به خوبی مستند شده است. در برخی مطالعات، مصرف زعفران به اندازه دارو‌های ضدافسردگی مؤثر بوده است.

به دلیل اینکه میزان مصرف زعفران در غذا‌ها معمولاً کمتر از دوز درمانی است، ممکن است نیاز به مصرف مکمل زعفران باشد تا اثر قابل توجهی داشته باشد. البته مصرف بیش از حد زعفران نیز ممکن است عوارض قابل توجهی در پی داشته باشد.