به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم ختافه با یک گل از سد تیم الچه گذشت. ختافه با ۲۰ امتیاز به رده هفتم صعود کرد و الچه با ۱۶ امتیاز دوازدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۸ آذر:

رئال مایورکا - اوساسونا

بارسلونا - دپورتیوو آلاوس

لوانته - آتلتیک بیلبائو

آتلتیکومادرید - رئال اویدو

* یک شنبه ۹ آذر:

رئال سوسیداد - ویارئال

سویا - رئال بتیس

سلتاویگو - اسپانیول

جیرونا - رئال مادرید

رایو وایکانو - والنسیا

- در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۲ امتیاز بار دیگر در صدر قرار گرفت و تیم‌های بارسلونا با ۳۱، ویارئال با ۲۹ و آتلتیکومادرید با ۲۸ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.