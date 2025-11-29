پخش زنده
هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم ختافه با یک گل از سد تیم الچه گذشت. ختافه با ۲۰ امتیاز به رده هفتم صعود کرد و الچه با ۱۶ امتیاز دوازدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۸ آذر:
رئال مایورکا - اوساسونا
بارسلونا - دپورتیوو آلاوس
لوانته - آتلتیک بیلبائو
آتلتیکومادرید - رئال اویدو
* یک شنبه ۹ آذر:
رئال سوسیداد - ویارئال
سویا - رئال بتیس
سلتاویگو - اسپانیول
جیرونا - رئال مادرید
رایو وایکانو - والنسیا
- در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۲ امتیاز بار دیگر در صدر قرار گرفت و تیمهای بارسلونا با ۳۱، ویارئال با ۲۹ و آتلتیکومادرید با ۲۸ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.