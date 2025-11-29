رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل گفت: فردی که در سه نقطه از جنگل‌های هیرکانی در این بخش از شهرستان بابل مبادرت به آتش افروزی کرده بود، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میثم اکبری افزود: با توجه به افزایش گشت‌های مردمی و بسیجی در جنگل‌های هیرکانی بابل این فرد شناسایی و با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

وی گفت: فرد بازداشت شده ادعا کرده بود به علت تهیه پایه‌های چوبی در سه نقطه از جنگل‌های هیرکانی در بخش بندپی شرقی بابل آتش افروزی کرده است.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل همچنین گفت: در راستای همین گشت زنی‌ها این فرد شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شد زیرا که امنیت این میراث کهن برای ما بسیار ارزشمند است.