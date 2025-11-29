به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان زنجان گفت: تیم رعد پدافند زنجان در این هفته میزبان پالایش نفت آبادان، مدافع عنوان قهرمانی بود. دیدار‌های برگزار شده در هر دو رده سنی با برتری کامل میهمان جنوبی به پایان رسید.

به گفته داوودی؛ در رده بزرگسالان، تیم پالایش نفت آبادان موفق شد با نتیجه ۱۷ بر ۱۲ میزبان خود را شکست دهد، همچنین در رده جوانان نیز، نتیجه نهایی ۱۵ بر ۱۲ به سود تیم نفت آبادان رقم خورد.

وی افزود:با وجود این نتایج، تمرکز تیم رعد پدافند زنجان اکنون بر هفته سوم رقابت‌ها است.

طبق اعلام رئیس هیئت ورزش‌های آبی زنجان، تیم واترپلو رعد پدافند زنجان در هفته سوم لیگ برتر، روز چهاردهم آذر ماه در استخر شهید شهبازی زنجان از تیم نفت و گاز گچساران پذیرایی خواهد کرد.