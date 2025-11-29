پخش زنده
مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کشور، با تاکید بر ضرورت تبیین درست تفکر مهدوی در جامعه گفت: مقابله علمی با جریانهای فکری انحرافی و شبهات پیرامون مهدویت و امام زمان (عج) ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود متوسل در حاشیه بازدید از بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) دزفول و بررسی استودیوی تصویری در حال ساخت این بنیاد، بیان کرد: پاسخگویی به سوالات و شبههها و مقابله علمی با جریانهای انحرافی پیرامون مهدویت از جمله سرفصلهای اصلی فعالیت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) است.
وی با اشاره به حدود ۲۵ سال فعالیت این بنیاد در کشور گفت: مهمترین فعالیت بنیاد در سالهای فعالیت، ارائه آموزشهای مهدوی و تربیت نیروی متخصص و در کنار آن مبارزه با افکار انحرافی بوده است.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، اعتقاد به منجی را نقطه مشترک همه ادیان الهی دانست و ادامه داد: مهدویت با نگاه آرمانی یکی از محورهای اصلی وحدت بین شیعه و اهل سنت است به همین دلیل این بنیاد به مساله وحدت حل مهدویت تاکید ویژه دارد.
وی، تربیت سرباز و یاور برای امام زمان (عج) را از اهداف اصلی فعالیت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) دانست و گفت: اقدامهای آموزشی و فرهنگی گستردهای برای ترویج فرهنگ مهدوی و پاسخ به شبهات موجود در مدارس و دانشگاههای مختلف کشور انجام شده و در حال انجام است.
حجت الاسلام و المسلمین متوسل با اشاره به تلاش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) دزفول برای احداث استودیوی صوتی و تصویری افزود: این استودیو که امکان ضبط باکیفیت برنامههای مهدوی را فراهم میکند گامی مهم در ترویج فرهنگ مهدوی با استفاده از ابزار رسانه است.
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، در سال ۱۳۷۹ توسط حجت الاسلام محسن قرائتی و پس از کسب موافقت مقاممعظمرهبری بهمنظور ترویج و معرفی فرهنگ مهدویت و آشناسازی اقشار جامعه به ویژه نسل جوان با شخصیت امام مهدی (ع) و تحکیم پایههای امامت و ولایت، تأسیس شده است.
این بنیاد هم اکنون در استانها و شهرستانهای مختلف کشور دارای دفتر نمایندگی است.
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۰به صورت رسمی تاسیس شد و در طول ۱۴ سال فعالیت خود توانسته به یکی از قطبهای ترویج فرهنگ مهدوی در کشور تبدیل شود. این بنیاد هم اکنون با مراکز علمی، حوزوی و پژوهشی مهدوی در سراسر کشور دارای همکاری مشترک است.