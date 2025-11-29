به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت، ۴۱ مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۲۷ محور سرخه به آرادان۳ مصدوم، واژگونی سمند در کیلومتر ۸ محور ایوانکی به شریف‌آباد ۳ مصدوم، انحراف از جاده تیبا در کیلومتر ۳۶ محور سمنان به فیروزکوه یک مصدوم، تصادف زنجیره‌ای سه خودرو سواری در مهدیشهر ۸ مصدوم، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر یک محور آرادان به سرخه یک مصدوم، انحراف از جاده ساندرو و برخورد با تپه در کیلومتر ۳۰ محور دامغان به فولادمحله ۳ مصدوم، تصادف نیسان و پژو ۲۰۷ در کیلومتر ۱۰ محور شهمیرزادبه فولادمحله ۴ مصدوم، تصادف تریلی و پژو پارس در کیلومتر ۷۷ محور دامغان به سمنان ۲ مصدوم، تصادف کامیون و تریلی حمل سوخت و برخورد با گاردریل کامیون در کیلومتر ۶۸ محور سمنان به دامغان ۲ مصدوم، تصادف ۲ پراید با یکدیگر در کیلومتر یک محور میامی به سبزوار ۷ مصدوم، برخورد با نیوجرسی پراید در کیلومتر ۲۲ محور گرمسار به ایوانکی در ۴ مصدوم، تصادف پژو پارس و اچ سی کراس در کیلومتر ۴۰ محور سمنان به دامغان ۳ مصدوم برجای گذاشت.