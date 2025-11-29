پخش زنده
نماینده مردم اردکان: برای مقابله جدی با تخلفات زیستمحیطی، تشکیل پلیس محیط زیست در استان یزد ضروری است و این درخواست بهصورت رسمی از دستگاه قضایی و وزارت کشور پیگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، پوردهقان در آستانه روز مجلس، با تأکید بر اینکه «نمایندگان ابتدا مسئول مسائل ملی هستند، سپس دغدغههای استان و در نهایت شهرستان»، گفت مهمترین اولویت او از آغاز دوره نمایندگی، کنترل آلایندگی بین یزد و اردکان بوده است؛ منطقهای که تنها با هفت کیلومتر فاصله، بهدلیل استقرار نامتوازن صنایع، با چالش جدی آلودگی روبهروست.
وی مهمترین اقدامات را در حوزه کنترل آلایندگی شامل؛ اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک، انتقال بررسی برخی مجوزهای صنعتی از کمیسیون ماده ۱۱ به مجموعهای تخصصیتر با حضور چهرههای دانشگاهی و متخصصان محیط زیست، تقویت جایگاه محیط زیست در صدور یا رد مجوزهای صنعتی، جلوگیری از صدور مجوزهای فاقد ارزیابی زیستمحیطی، اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش جریمه واحدهای آلایندهای که به هشدارها و اخطارها بیتوجه بودهاند، ایجاد بازدارندگی برای صنایعی که سلامت مردم را قربانی توسعه تولید میکنند و مطالبه تشکیل «پلیس محیط زیست» برشمرد.
پوردهقان اعلام کرد که برای مقابله جدی با تخلفات زیستمحیطی، تشکیل پلیس محیط زیست در استان یزد ضروری است و این درخواست را بهصورت رسمی از دستگاه قضایی و وزارت کشور پیگیری کرده است.
وی افزود: بخش زیادی از جریمههای واحدهای آلاینده در سال گذشته—حدود صد تا صد و پنجاه میلیارد تومان—به جای بازگشت به محیط زیست، وارد ردیفهای جاری شهرداریها شده است. این روند باید اصلاح شود تا منابع به تقویت محیط زیست، توسعه فضای سبز و جبران آسیبها اختصاص یابد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش عملکرد شهرستان پرداخت و گفت که طی سالهای گذشته، بسیاری از حقوق قانونی مردم اردکان پرداخت نشده بود؛ از جمله سهم یکدرصدی درآمد صنایع و نیز سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن.
به گفته وی، با اصلاح قانون و پیگیریهای مستمر، این منابع مالی پس از سالها وارد اردکان شده و سبب تکمیل پروژههای متعدد شده است. بخشی از این اقدامات شامل؛ تکمیل ۸ مدرسه جدید با مشارکت صنایع و خیرین، تفاهم با واحدهای صنعتی برای ساخت مدارس جدید، تکمیل چهار طبقه بیمارستان اردکان، افزایش ۱۶۰ تخت بیمارستانی تا سال آینده، تجهیز مراکز درمانی با استفاده از منابع جذبشده صنعتی، تأمین اعتبار و تکمیل کلانتری شماره ۲ اردکان، تخصیص خودروهای انتظامی جدید با همکاری فرماندهی کل انتظامی، بازسازی مجموعه ورزشی آزادی، احداث چمن مصنوعی در روستاهای متعدد، تخصیص ۱۵ میلیارد تومان از وزارت نفت برای ایجاد ۳۵ زمین چمن ورزشی در مدارس اردکان، جذب ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل باند دوم اردکان–طبس، پیگیری تکمیل زیرگذرها، فضاهای گردشگری و پروژههای شهری بوده است.
پوردهقان افزود:شفافیت در گزارشدهی را وظیفه خود میدانم و در برنامههای بعدی، چه در رسانه و چه بهصورت حضوری، گزارشهای تکمیلی ارائه خواهم کرد.»
وی در پایان خطاب به مردم روستاهای حاجیآباد، عقدا و رباط پشت گفت: آسفالت و بهسازی مسیرها در دستور کار است و با دستورهای اخذشده، بهزودی عملیات اجرایی آغاز میشود.
طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی ۱۰ آذرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران، به نام روز مجلس نامگذاری شده است.