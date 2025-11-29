به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی تله سور، در کوبا، تدابیر اقتصادی اعلام‌شده در نمایشگاه بین‌المللی هاوانا که در راستای برنامه دولت برای اصلاح نابسامانی‌ها و بازتنظیم اقتصاد است، سبب ایجاد انتظار در میان فعالان اقتصادی کوبایی و خارجی شده است.

خبرنگار: برای فعالان اقتصادی کوبایی و خارجی، تدابیر اقتصادی اعلام‌شده در نمایشگاه بین‌المللی هاوانا تأثیر مستقیمی بر محیط کسب‌وکار آنها دارد، آن‌هم در شرایطی که محاصره دولت آمریکا علیه این کشور تشدید شده است.

میشل کورتو کارآفرین ایتالیایی و رئیس شرکت بایو کیوباکافه گفت: به‌نظر من، قبل از صحبت درباره تدابیر، باید درباره شرایطمان صحبت کنیم. کوبایی‌ها اغلب از شنیدن موضوع محاصره خسته شده‌اند، اما من به‌عنوان یک فعال اقتصادی باید آن را یادآوری کنم. این چیزی است که همه ما با آن مبارزه می‌کنیم، از تولیدکننده من در زمین گرفته تا وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی و وزیر مین‌سِکس؛ این همان محاصره است. رقبای من و من یک بازی را انجام نمی‌دهیم، چون رقبای من پنج کشتی در هفته دارند و من یک کشتی دارم. رقبای من نصف مبلغی را می‌پردازند که من برای کانتینر‌ها پرداخت می‌کنم. رقبای من حمل‌ونقل مستقیم از اروپا دارند، و من باید از سه بندر بفرستم. رقبای من ظرف دو یا سه هفته به اروپا می‌رسند، اما این زمان برای من چهار هفته طول می‌کشد؛ بنابراین مردم عادی کوبا باید بدانند بر دوش تولیدکنندگان ما، خود ما و کل کشور، بار سنگینی قرار دارد. پس اگر خودمان را بهتر سازمان‌دهی کنیم — و اینجاست که وارد بحث تدابیر می‌شویم — می‌توانیم برخی از مشکلات آینده، گذشته و نابسامانی‌هایی را که در اقتصاد داریم رفع کنیم. این بسیار خوب است. این لازم است. بیایید سریع انجامش دهیم. بیایید متحد شویم، چون این‌گونه کوبا بهتر خواهد شد.

خبرنگار: به همین دلیل، تدابیر اعلام‌شده بر ایجاد سازوکار‌هایی برای تقویت صادرات کالا و خدمات و همچنین بر یکپارچه‌سازی بخش‌های راهبردی مانند انرژی، گردشگری، فرهنگ، فناوری و کشاورزی تمرکز دارد.

یاهیسا مونتس کاسترو صادرکننده، تولیدکننده و بازاریاب گروه تجاری فلورا و فونا: شرکت ما در سال ۱۹۹۵ تأسیس شد. ما در صادرات زغال مارابو و واردات حیوانات زنده تخصص داریم. ما تحت ساختار مدیریتی غیردولتی فعالیت می‌کنیم و خدمات بهداشت محیط، از جمله خدمات دیگر، ارائه می‌دهیم. ما به شدت از مقررات جدید حمایت می‌کنیم و معتقدیم باید بازاریابی تقویت شود تا کشور نیز بتواند پیش برود.

لاریتسا هرناندز کاردوسو مدیر صادرات در شرکت تکنوزوکار: این نمایشگاه برای ما بسیار مطلوب بوده است. ما فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده‌ایم، تفاهم نامه‌هایی را امضا کرده‌ایم، وارد بازار آسیا شده‌ایم، در بازار اروپا گسترش یافته‌ایم، و این بسیار مثبت بوده است.

خبرنگار: صدای رهبران تجاری کوبایی حاضر در «فیت‌هاب ۲۰۲۵» نیز بر اهمیت این گام برای آینده اقتصادی کشور تأکید دارد.

آلینا تورس بیرنه مدیر اجرایی شرکت آرتکس: تدابیر جدید اعلام‌شده در نمایشگاه برای «آرتِکس» بسیار مهم بوده است، زیرا فرایند‌های واردات و صادرات شرکت به‌عنوان یک صنعت فرهنگی را عملی‌تر کرده و به ما امکان می‌دهد بیشتر به اقتصاد کشور کمک کنیم.

خبرنگار: در نتیجه، تدابیر اقتصادی اعلام‌شده با سرعت در حال اجراست و تمایل کوبا را برای وارد شدن به جریان‌های تجارت جهانی، جذب سرمایه خارجی و تحریک نوآوری ملی تقویت می‌کند.