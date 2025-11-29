به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی از تامین و توزیع ۱۱۰ تن کالا و اقلام اساسی به نرخ دولتی در این شهرستان با هدف کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از اخلال در بازار خبر داد.

اکبر زکی‌نژاد گفت: به منظور تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ۱۱۰ تُن از اقلام اساسی شامل برنج دانه بلند، روغن، شکر، مرغ منجمد و گوشت قرمز منجمد در شهرستان بهمئی توزیع شد.

زکی‌نژاد با بیان اینکه همه سهمیه کالا‌های اختصاص یافته به این شهرستان با نظارت مستقیم کارشناسان فنی در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان بهمئی توزیع شد افزود: با بسیج همه امکانات، تلاش مضاعفی برای جذب سهمیه‌های بیشتر و توزیع کالا‌های اساسی در همه نقاط ظهرستان در دستو کار قرار دارد.